«Спартак» объявил имя нового спортивного директора

Кахигао родился в Лондоне и является воспитанником «Арсенала». В 29 лет он закончил игровую карьеру из-за травмы. В 1997 году он начал работать в «Арсенале», где прошел путь от обычного скаута до главы отдела международного скаутинга клуба. Кахигао напрямую участвовал в трансферах таких именитых игроков, как Сеск Фабрегас, Робин ван Перси, Микел Артета, Андрей Аршавин, Алексис Санчес, Уильям Салиба и многих других.