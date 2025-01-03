«Спартак» объявил имя нового спортивного директора

55-летний испанец сменил на этом посту Томаша Амарала, который покинул клуб в ноябре 2024 года.
Кахигао родился в Лондоне и является воспитанником «Арсенала». В 29 лет он закончил игровую карьеру из-за травмы. В 1997 году он начал работать в «Арсенале», где прошел путь от обычного скаута до главы отдела международного скаутинга клуба. Кахигао напрямую участвовал в трансферах таких именитых игроков, как Сеск Фабрегас, Робин ван Перси, Микел Артета, Андрей Аршавин, Алексис Санчес, Уильям Салиба и многих других.
В 2020 году Кахигао покинул «Арсенал» и стал техническим директором Федерации футбола Чили, где проработал два года. Последним местом работы Кахигао был «Галатасарай», который при его непосредственном участии подписал Виктора Осимхена, Мауро Икарди, Вильфрида Заа, Дриса Мертенса, Миши Батшуайи и Танги Ндомбеле.
Сообщается, что Кахигао уже приступил к выполнению своих служебных обязанностей в «Спартаке».
«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующих «Зенита» и «Краснодара» на два очка. В следующем туре, который пройдет после зимней паузы, «Спартак» дома сыграет с «Оренбургом». Встреча пройдет 2 марта.