«Спартак» поздравил Олега Романцева с 71-летием

«Чемпион СССР — 1979 как игрок “Спартака” и самый титулованный тренер в истории красно-белых отмечает сегодня день рождения! В этот день мы говорим Олегу Ивановичу “Спасибо!” не только за две из четырёх звёзд, которые горят над нашей эмблемой, но и за фирменный стиль, влюбивший в “Спартак” миллионы болельщиков. Желаем нашей легенде крепкого здоровья и долголетия. С праздником, Олег Иванович!» — сказано в сообщении.
Романцев связан со «Спартаком» с 1976 года, когда он в 22 года перебрался в московский клуб из красноярского «Автомобилиста» (ныне — «Енисей»). В качестве игрока он провел в «Спартаке» семь лет, сыграв более 200 матчей на позиции левого защитника. В качестве игрока он выигрывал со «Спартаком» Первую лигу и чемпионат СССР.
В 1984 году после завершения игровой карьеры Романцев стал тренером «Красной Пресни» — фарм-клуба «Спартака». Спустя пять лет в возрасте 35 лет он возглавил первую команду «красно-белых» и в дебютном сезоне выиграл с ней чемпионат СССР.
Романцев тренировал в «Спартаке» до 2003 года и за это время стал самым титулованным тренером в истории российского футбола. Он восемь раз становился чемпионом России (еще один раз — как президент) и три раза выигрывал Кубка России. Также Романцев выводил «Спартак» в полуфиналы трех главный еврокубковых турниров — Лиги чемпионов (1990/91), Кубка обладателей кубков (1992/93) и Кубка УЕФА (1997/98).