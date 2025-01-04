«Спартак» поздравил Олега Романцева с 71-летием

«Чемпион СССР — 1979 как игрок “Спартака” и самый титулованный тренер в истории красно-белых отмечает сегодня день рождения! В этот день мы говорим Олегу Ивановичу “Спасибо!” не только за две из четырёх звёзд, которые горят над нашей эмблемой, но и за фирменный стиль, влюбивший в “Спартак” миллионы болельщиков. Желаем нашей легенде крепкого здоровья и долголетия. С праздником, Олег Иванович!» — сказано в сообщении.