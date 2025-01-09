Виктор Файзулин назвал фаворита чемпионской гонки РПЛ

— Пока тяжело сказать. Понятно, что фавориты — «Зенит» и «Краснодар». Хотел бы московское «Динамо» в этот список добавить, но оно почему‑то не показывает надежный и стабильный футбол. Поэтому, наверное, не включаю их в число конкурентов. «Спартак» сейчас хорош. Но так было и в начале сезона, потом провал, сейчас они снова хороши. Не знаю, от чего у них эти колебания зависят.



Фаворит все равно «Зенит». Очень плотный состав. Надо только баланс сочетаний найти. В плане мотивации и того, кто в какой форме находится. Травмы ведь по ходу осени тоже подкосили. Если со всем этим «Зенит» справится, все будет в порядке, — приводит слова Файзулина «Матч ТВ».