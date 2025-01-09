Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Виктор Файзулин назвал фаворита чемпионской гонки РПЛ

Экс-полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин считает клуб из Санкт-Петербурга фаворитом чемпионской гонки РПЛ сезона-2024/25.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Сергей Карпухин/ТАСС

В прошлом сезоне наряду с «Зенитом» на победу в чемпионате претендовали «Краснодар» и московское «Динамо». В заключительном туре команда Сергея Семака смогла одержать победу над «Ростовом» (2:1) и завоевать титул в пятый раз подряд.

— Если говорить о нынешнем чемпионате, в концовке снова может получиться триллер?

— Пока тяжело сказать. Понятно, что фавориты — «Зенит» и «Краснодар». Хотел бы московское «Динамо» в этот список добавить, но оно почему‑то не показывает надежный и стабильный футбол. Поэтому, наверное, не включаю их в число конкурентов. «Спартак» сейчас хорош. Но так было и в начале сезона, потом провал, сейчас они снова хороши. Не знаю, от чего у них эти колебания зависят.

Фаворит все равно «Зенит». Очень плотный состав. Надо только баланс сочетаний найти. В плане мотивации и того, кто в какой форме находится. Травмы ведь по ходу осени тоже подкосили. Если со всем этим «Зенит» справится, все будет в порядке, — приводит слова Файзулина «Матч ТВ».

«Краснодар» и «Зенит» ушли на зимнюю паузу, занимая первую и вторую строчку турнирной таблицы чемпионата России с 39 очками соответственно. Команда Мурада Мусаева опережает сине-бело-голубых по дополнительным показателям. «Спартак» располагается на третьем месте с 37 очками. Московское «Динамо» занимает четвертое место с 35 баллами. Такое же количество баллов в активе у идущего на пятом месте «Локомотива».

Премьер-лига: таблица и календарь