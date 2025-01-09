После скандала у «Крыльев Советов» будет новый глава

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал слова неназванного функционера «Крыльев Советов». Тот, как рассказал чиновник, заявил о долге клуба в размере 36 миллионов рублей перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Позднее глава региона заявил о миллиардном долге футбольного клуба перед «Ростехом».