После скандала у «Крыльев Советов» будет новый глава

По информации РБК, совет директоров, на котором пройдут выборы главы клуба, запланирован на 10 января. Отмечается, что ранее Яковлев не имел должности в клубе. О других кандидатах не сообщается.
Яковлев является руководителем администрации губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. До этого он работал в команде бывшего главы Тульской области Алексея Дюмина.
Нынешним председателем совета директоров «Крыльев Советов» является научный руководитель Института экономики и управления Самарского университета Габибулла Хасаев.
26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал слова неназванного функционера «Крыльев Советов». Тот, как рассказал чиновник, заявил о долге клуба в размере 36 миллионов рублей перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Позднее глава региона заявил о миллиардном долге футбольного клуба перед «Ростехом».
После 18 туров Российской Премьер-лиги «Крыльев Советов» с 18 очками занимают 10-е место в турнирной таблице. Лидируют, набрав по 39 баллов, «Краснодар» и «Зенит». 1 марта в рамках первого тура РПЛ после зимней паузы подопечные Игоря Осинькина на выезде сыграют с занимающим первое место «Краснодаром».