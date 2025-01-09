«Ростов» представил состав на сборы в стиле «Игры в кальмара»

Пресс-служба «Ростова» разместила фото футболистов на официальной странице в VK, которые примут участие в зимних сборах клуба в стиле сериала «Игра в Кальмара». Ранее на одном из зарубежных стриминговых сервисов вышел второй сезон популярного южнокорейского сериала. Первый сезон был выпущен в 2021 году. За первые четыре недели после премьеры сериал посмотрели 142 млн зрителей.