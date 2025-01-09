«Ростов» представил состав на сборы в стиле «Игры в кальмара»

Пресс-служба «Ростова» разместила фото футболистов на официальной странице в VK, которые примут участие в зимних сборах клуба в стиле сериала «Игра в Кальмара». Ранее на одном из зарубежных стриминговых сервисов вышел второй сезон популярного южнокорейского сериала. Первый сезон был выпущен в 2021 году. За первые четыре недели после премьеры сериал посмотрели 142 млн зрителей.
Состав «Ростова» на зимние сборы в ОАЭ:
Вратари: Рустам Ятимов, Хидает Ханкич, Даниил Одоевский, Ярослав Соловьев.
Защитники: Умар Сако, Виктор Мелехин, Николай Поярков, Эяд Эль-Аскалани, Максим Радченко, Илья Вахания, Максим Осипенко, Илья Жбанов, Никита Бабакин, Герман Игнатов, Андрей Лангович.
Полузащитники: Алексей Миронов, Мохаммад Мохеби, Кирилл Щетинин, Алексей Сутормин, Данил Глебов, Константин Кучаев, Хорен Байрамян, Алексей Колтаков, Даниил Шанталий, Иван Комаров, Имран Азнауров, Родриго Саравия, Илья Зубенко.
Нападающие: Роналдо, Николай Комличенко, Егор Голенков, Кирилл Чебураков, Иван Петров, Денис Титов.
В текущем сезоне «Ростов» располагается на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ с 26 очками.