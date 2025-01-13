Промес имеет долг по налогам в РФ на сумму в полмиллиона рублей

ФНС России выставила счет нидерландскому футболисту на 455 тыс. рублей. Также за компанией Промеса ООО «Рестбар», у которой сейчас заблокированы счета, числится долг в 58,4 тыс. рублей.
В конце декабря Telegram-канал «Трансферы “Спартака” сообщил, что футболист может вернуться в российский клуб уже в зимнее трансферное окно.
«Спартак» в июне 2024 года объявил о завершении контракта с Промесом, который с конца февраля не может покинуть ОАЭ. Сначала голландца задержали в аэропорту из-за ДТП, а спустя две недели арестовали по запросу Нидерландов, где форварда приговорили к шести годам лишения свободы за контрабанду кокаина, а также к полутора годам — за нападение с ножом на двоюродного брата. 17 мая Промеса освободили из-под стражи в Дубае, ему нельзя покидать страну до рассмотрения дела об экстрадиции.
Квинси Промес выступал за красно‑белых с 2014 по 2018 год, а затем вернулся в клуб в 2021‑м. В общей сложности нидерландец провел за «Спартак» 235 матчей и забил 114 мячей, он занимает шестое место в списке лучших бомбардиров в истории «Спартака». В составе «Спартака» он стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. В настоящее время нидерландский футболист выступает за «Дубай Юнайтед» из ОАЭ.