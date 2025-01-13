Футболист «Зенита» рассказал, как опасно запускал фейерверк в Новый год

«Это я еще перестраховался! Мне казалось, логика в том, что фитиль поджигаешь с одной стороны, а с другой стороны должен вылетать фейерверк. Сперва я встал перед друзьями — чтобы салют вылетал вперед, но потом решил перестраховаться и подошел к бассейну. Хорошо, что так, потому что, если бы фейерверк попал в друзей, конфуз был бы приличный», — приводит слова Мостового Sport24.ru.



14 января «Зенит» отправится в Катар на первый зимний сбор, который продлится до 28 января. После 18 туров МИР РПЛ «Зенит» с 39 очками располагается на второй позиции турнирной таблицы, уступая «Краснодару» по дополнительным показателям.



В текущем сезоне Мостовой провёл за «Зенит» 14 матчей, на его счету пять голов.