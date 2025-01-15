«Спартак» объявил об уходе защитника Томаша Тавареша

«Спартак» и Томаш расторгли контракт по соглашению сторон. К сожалению, последствия тяжелой травмы помешали ему проявить все грани своего таланта и реализовать потенциал в нашем клубе. Искренне желаем удачи защитнику в дальнейшей карьере и благодарим за время, проведенное в наших рядах", — сказано в сообщении клуба.
Тавареш перешел в «Спартак» в январе 2023 года из «Бенфики» за два миллиона евро. За московский клуб 23-летний португалец провел 22 матча, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.
В июне 2023 года Тавареш в расположении молодежной сборной Португалии порвал крестообразную связку колена. Восстановление от травмы заняло около девяти месяцев. После травмы Тавареш провел за «Спартак» четыре матча, а летом 2024 года отправился в аренду в австрийский ЛАСК.
За полгода в Австрии Тавареш сыграл всего четыре игры, проведя на поле в общей сложности 110 минут. На прошлой неделе стало известно, что ЛАСК ведет со «Спартаком» переговоры о досрочном расторжении аренды Тавареша.
Ожидается, что Тавареш вернется на родину и продолжит карьеру в клубе АВС, занимающем 15-е место в турнирной таблице португальской Примейры.