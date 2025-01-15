«Спартак» объявил об уходе защитника Томаша Тавареша

«Спартак» и Томаш расторгли контракт по соглашению сторон. К сожалению, последствия тяжелой травмы помешали ему проявить все грани своего таланта и реализовать потенциал в нашем клубе. Искренне желаем удачи защитнику в дальнейшей карьере и благодарим за время, проведенное в наших рядах", — сказано в сообщении клуба.