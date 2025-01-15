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«Васко да Гама» хочет бесплатно забрать Родригао из «Зенита»

Как сообщает Rtiesporte, 29-летний центральный защитник попал в сферу интересов «Васко да Гама».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Чемпионат.com

«Васко да Гама» хочет, чтобы Родригао присоединился к команде уже в январе. По информации источника, руководство бразильского клуба не хочет платить деньги за игрока, чей контракт завершается через полгода. Бразильцы рассчитывают, что Родригао сможет договориться об уходе благодаря хорошим отношениям с «Зенитом». Футболисту предложен контракт до лета 2028 года.

Также сообщается, что защитником «Зенита» интересуется «Аль-Охдуд» из Саудовской Аравии. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Родригао в 3,5 миллиона евро.

Родригао выступает в составе «Зенита» с лета 2022 года, когда состоялся его переход из клуба «Сочи». В общей сложности в Российской Премьер-лиге защитник провел 66 матчей, в которых забил 4 мяча и сделал 1 результативную передачу.

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