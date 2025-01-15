«Васко да Гама» хочет бесплатно забрать Родригао из «Зенита»

«Васко да Гама» хочет, чтобы Родригао присоединился к команде уже в январе. По информации источника, руководство бразильского клуба не хочет платить деньги за игрока, чей контракт завершается через полгода. Бразильцы рассчитывают, что Родригао сможет договориться об уходе благодаря хорошим отношениям с «Зенитом». Футболисту предложен контракт до лета 2028 года.