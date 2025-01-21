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Полузащитник «Динамо» Мх попал в сферу интересов лидера Серии А

«Наполи» интересуется футболистом махачкалинского «Динамо» Абакаром Гаджиевым.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: БЕЛТА

Как сообщает Sport24, за 21-летним Абакаром Гаджиевым следят скауты «Наполи». Накануне представители клуба с юга Италии приехали в турецкую Аланию, где проходит зимний сбор «Динамо», и посетили вечернюю тренировку махачкалинцев, а после один на один пообщались с молодым игроком.

При этом спортивный директор «Наполи» Джованни Манна опроверг интерес клуба к футболисту махачкалинского «Динамо» Гаджиеву.

«Нет, мы не интересуемся этим игроком», — приводит слова Манны «Матч-ТВ».

Абакар Гаджиев в сезоне-2024/25 сыграл в 23 матчах, в которых забил 4 гола и отдал 1 голевой пас. Контракт атакующего полузащитника с клубом РПЛ рассчитан до лета 2027 года.

Махачкалинское «Динамо» занимает 11-ю строчку в таблице Российской Премьер-лиги. 28 февраля в первой игре после зимней паузы бело-голубые дома сыграют с московским «Локомотивом».

После 21 тура «Наполи» набрал 50 очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии. Подопечные Антонио Конте на 3 балла опережают миланский «Интер», имеющий игру в запасе.

Динамо Мх
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