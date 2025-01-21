Полузащитник «Динамо» Мх попал в сферу интересов лидера Серии А

Как сообщает Sport24, за 21-летним Абакаром Гаджиевым следят скауты «Наполи». Накануне представители клуба с юга Италии приехали в турецкую Аланию, где проходит зимний сбор «Динамо», и посетили вечернюю тренировку махачкалинцев, а после один на один пообщались с молодым игроком.