Каррера считает, что РПЛ сейчас входит в топ-7 европейских лиг

В рейтинге Международной федерацией футбольной истории и статистики Российская Премьер-лига занимает 73-ю позицию.
«Не согласен с тем, что РПЛ находится на таком низком месте. Считаю, чемпионат России заслуживает лучшего рейтинга, потому что там хорошие команды и хорошие игроки. Возможно, на эту цифру влияет то, что они не могут конкурировать в Европе. Думаю, РПЛ сейчас входит в топ-7 лиг Европы», — приводит слова Карреры Sport24.
«Наш ежегодный клубный мировой рейтинг рассчитывается с учетом результатов всех клубных соревнований. Российские клубы не участвуют в континентальных соревнованиях, поэтому не могут добавлять очки от этих турниров. Из‑за этой ситуации у российских клубов нет хороших рейтингов», — приводит слова представителя IFFHS «Матч ТВ».
Итальянская Серия A стала первой в рейтинге и набрала 1992 очка. Второй в рейтинге стал чемпионат Испании (Ла Лига) — у них 1885 баллов. Замкнула тройку сильнейших Английская Премьер-лига (1871).
Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018 года и помог клубу одержать первую за 16 лет победу в чемпионате России. Последним местом работы 60-летнего специалиста был выступающий в итальянской Серию С «Асколи», из которого Каррера был уволен в конце сентября 2024 года.