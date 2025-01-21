Каррера считает, что РПЛ сейчас входит в топ-7 европейских лиг

«Не согласен с тем, что РПЛ находится на таком низком месте. Считаю, чемпионат России заслуживает лучшего рейтинга, потому что там хорошие команды и хорошие игроки. Возможно, на эту цифру влияет то, что они не могут конкурировать в Европе. Думаю, РПЛ сейчас входит в топ-7 лиг Европы», — приводит слова Карреры Sport24.