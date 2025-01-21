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Каррера считает, что РПЛ сейчас входит в топ-7 европейских лиг

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера не согласился с местом чемпионата России в рейтинге лучших футбольных лиг, составленном IFFHS.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В рейтинге Международной федерацией футбольной истории и статистики Российская Премьер-лига занимает 73-ю позицию.

«Не согласен с тем, что РПЛ находится на таком низком месте. Считаю, чемпионат России заслуживает лучшего рейтинга, потому что там хорошие команды и хорошие игроки. Возможно, на эту цифру влияет то, что они не могут конкурировать в Европе. Думаю, РПЛ сейчас входит в топ-7 лиг Европы», — приводит слова Карреры Sport24.

«Наш ежегодный клубный мировой рейтинг рассчитывается с учетом результатов всех клубных соревнований. Российские клубы не участвуют в континентальных соревнованиях, поэтому не могут добавлять очки от этих турниров. Из‑за этой ситуации у российских клубов нет хороших рейтингов», — приводит слова представителя IFFHS «Матч ТВ».

Итальянская Серия A стала первой в рейтинге и набрала 1992 очка. Второй в рейтинге стал чемпионат Испании (Ла Лига) — у них 1885 баллов. Замкнула тройку сильнейших Английская Премьер-лига (1871).

Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018 года и помог клубу одержать первую за 16 лет победу в чемпионате России. Последним местом работы 60-летнего специалиста был выступающий в итальянской Серию С «Асколи», из которого Каррера был уволен в конце сентября 2024 года.

Премьер-лига: таблица и календарь