«Локомотив» отдал Педриньо в аренду бразильскому клубу

Как сообщает пресс-служба московской команды на официальном сайте, сделка заключена до конца 2025 года и включает опцию выкупа. Предыдущий год 25-летний футболист провел в аренде в «Сантосе», где за 30 матчей забил два гола и отдал три результативные передачи.
Педриньо стал игроком «Локомотива» в сентябре 2022 года, но уже в начале следующего был отправлен в аренду, где начал выступления за бразильский клуб «Сан-Паулу», а позднее — за «Америку Минейро». С тех пор за железнодорожников нападающий не играл.
За «Локомотив» Педриньо в девяти встречах забил четыре гола и отдал результативную передачу. К слову, все четыре гола Педриньо забил в ворота «Химок» (5:0) в матче Кубка России.