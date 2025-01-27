«Локомотив» отдал Педриньо в аренду бразильскому клубу

Педриньо стал игроком «Локомотива» в сентябре 2022 года, но уже в начале следующего был отправлен в аренду, где начал выступления за бразильский клуб «Сан-Паулу», а позднее — за «Америку Минейро». С тех пор за железнодорожников нападающий не играл.