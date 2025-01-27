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«Локомотив» отдал Педриньо в аренду бразильскому клубу

Нападающий «Локомотива» Педро Габриэл, известный как Педриньо, на правах годичной аренды стал игроком бразильского клуба «Куяба».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс-служба московской команды на официальном сайте, сделка заключена до конца 2025 года и включает опцию выкупа. Предыдущий год 25-летний футболист провел в аренде в «Сантосе», где за 30 матчей забил два гола и отдал три результативные передачи.

Педриньо стал игроком «Локомотива» в сентябре 2022 года, но уже в начале следующего был отправлен в аренду, где начал выступления за бразильский клуб «Сан-Паулу», а позднее — за «Америку Минейро». С тех пор за железнодорожников нападающий не играл.

За «Локомотив» Педриньо в девяти встречах забил четыре гола и отдал результативную передачу. К слову, все четыре гола Педриньо забил в ворота «Химок» (5:0) в матче Кубка России.

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