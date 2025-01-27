ФИФА сняла с ЦСКА запрет на трансферы

27 января «Херенвен» сообщил о погашении задолженности со стороны ЦСКА в размере 3,1 миллиона евро за переход нападающего Чидеры Эджуке. Оставшуюся часть суммы за игрока перевел чилийский футболист Виктор Давила, который перешел в ЦСКА в 2023 году из мексиканского «Леона», а в сентябре 2024-го стал игроком «Америки». Форвард перевел деньги, которые он остался должен красно-синим после расторжения контракта. ЦСКА больше нет в списке клубов, которым Международная федерация футбола (ФИФА) запретила регистрировать новых игроков.