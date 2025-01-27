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ФИФА сняла с ЦСКА запрет на трансферы

С ЦСКА снят трансферный бан, который был наложен Международной федерацией футбола.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

6 декабря ФИФА запретила ЦСКА регистрировать новых игроков на три ближайших трансферных окна. Запрет был связан с переходом Эджуке в армейский клуб из нидерландского «Херенвена».

27 января «Херенвен» сообщил о погашении задолженности со стороны ЦСКА в размере 3,1 миллиона евро за переход нападающего Чидеры Эджуке. Оставшуюся часть суммы за игрока перевел чилийский футболист Виктор Давила, который перешел в ЦСКА в 2023 году из мексиканского «Леона», а в сентябре 2024-го стал игроком «Америки». Форвард перевел деньги, которые он остался должен красно-синим после расторжения контракта. ЦСКА больше нет в списке клубов, которым Международная федерация футбола (ФИФА) запретила регистрировать новых игроков.

Эджуке перешел в ЦСКА из «Херенвена» летом 2020 года, подписав четырехлетний контракт. Летом 2022 и 2023 годов нигериец приостанавливал контракт с армейским клубом, воспользовавшись поправкой ФИФА, которая позволяла игрокам и тренерам приостановить контракты с российскими клубами в одностороннем порядке. 17 июня 2024 года Эджуке стал игроком испанской «Севильи», подписав соглашение до 2027 года.

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