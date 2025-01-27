Экс-игрок ЦСКА — о продаже Клаудиньо: Семаку придется ковыряться

По словам Пономарева, в составе сине-бело-голубых нет игроков, обладающих идентичным функционалом игры.
«Клаудиньо уже никем не заменишь. Может быть либо лучше, либо хуже. Он классно играл, особенно когда был на пике формы и играл на удобной позиции. Его уход — большая потеря для “Зенита”. Молодец, что уехал на большие деньги в Эмираты, но Семаку теперь придется ковыряться, чтобы что-то придумать», — заявил Владимир Пономарев в интервью порталу «Газета.Ru».
22 января «Зенит» объявил об уходе Клаудиньо в катарский «Аль-Садд». В сезоне-2024/25 Клаудиньо провел 19 матчей в составе «Зенита», в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу. Контракт футболиста с сине-бело-голубыми был рассчитан до июня 2028 года. Футболист выступал за клуб с 2021 года, за это время он трижды выиграл Российскую премьер-лигу с командой, трижды стал обладателем Суперкубка и единожды Кубка страны.
После 18 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, набрав 39 очков и уступая «Краснодару» лишь по дополнительным показателям. 1 марта в первом туре после зимней паузы петербургская команда сыграет дома с московским ЦСКА.
Владимир Пономарев выступал за ЦСКА с 1962-го по 1969 год, В активе защитника 25 матчей за сборную СССР.