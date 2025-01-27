Экс-игрок ЦСКА — о продаже Клаудиньо: Семаку придется ковыряться

22 января «Зенит» объявил об уходе Клаудиньо в катарский «Аль-Садд». В сезоне-2024/25 Клаудиньо провел 19 матчей в составе «Зенита», в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу. Контракт футболиста с сине-бело-голубыми был рассчитан до июня 2028 года. Футболист выступал за клуб с 2021 года, за это время он трижды выиграл Российскую премьер-лигу с командой, трижды стал обладателем Суперкубка и единожды Кубка страны.