Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Европа
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дзюба станцевал с массажистом «Акрона»: видео

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба станцевал с сотрудником клуба Игорем Раковым.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Дзюба выложил видео с тренажерного зала, как приглашает на танец массажиста «Акрона» Игоря Ракова в своем телеграм-канале.

«Лучше уже не будет», — подписал ролик Дзюба.

«Акрон» проводит первый этап зимних сборов в Абу-Даби. Второй и третий этапы пройдут в Дубае.

В текущем сезоне 36-летний Дзюба сыграл 11 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи. Ему осталось забить два гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории российского футбола, опередив Александра Кержакова (233).

«Акрон» ушел на зимнюю паузу в РПЛ, занимая девятое место в турнирной таблице с 22 очками. В следующем туре команда Заура Тедеева на выезде встретится с «Пари НН».

Акрон
Премьер-лига: таблица и календарь