Дзюба станцевал с массажистом «Акрона»: видео

В текущем сезоне 36-летний Дзюба сыграл 11 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи. Ему осталось забить два гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории российского футбола, опередив Александра Кержакова (233).