Дзюба станцевал с массажистом «Акрона»: видео

Дзюба выложил видео с тренажерного зала, как приглашает на танец массажиста «Акрона» Игоря Ракова в своем телеграм-канале.
«Лучше уже не будет», — подписал ролик Дзюба.
«Акрон» проводит первый этап зимних сборов в Абу-Даби. Второй и третий этапы пройдут в Дубае.
В текущем сезоне 36-летний Дзюба сыграл 11 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи. Ему осталось забить два гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории российского футбола, опередив Александра Кержакова (233).
«Акрон» ушел на зимнюю паузу в РПЛ, занимая девятое место в турнирной таблице с 22 очками. В следующем туре команда Заура Тедеева на выезде встретится с «Пари НН».