«Спартак» согласовал переход игрока «Ривер Плейт» за €11,5 млн

Как сообщает источник, «Спартак» заплатит € 11,5 млн включая возможные бонусы за 100% прав на 23-летнего аргентинского футболиста. Отмечается, что в ближайшие дни Солари вылетит в Москву для прохождения медицинского осмотра и подписания контракта с красно-белыми.
Пабло Солари перешел в «Ривер Плейт» в июле 2022 года из чилийского «Коло-Коло», ранее он играл в чемпионате Аргентины за «Тальерес». Футболист провел 110 матчей за «Ривер Плейт» во всех турнирах, в которых отметился 30 забитыми мячами и 17 результативными передачами. Также Солари провел 13 матчей за молодежную сборную Аргентины, в которых забил два гола.
В настоящий момент в «Спартаке» выступает другой аргентинец, перешедший из клуба «Ривер Плейт», — Эсекьель Барко.
Ранее за «Спартак» выступали аргентинцы Клементе Родригес (93 матча), Эсекьель Понса (73), Фернандо Кавенаги (63), Николас Пареха (60), Хуан Мануэль Инсаурральде (49), Кристиан Майдана (46), Тино Коста (35) и Маркос Рохо (17).
После 18 матчей «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующих «Зенита» и «Краснодара» на два очка. В следующем туре, который пройдет после зимней паузы, «Спартак» дома сыграет с «Оренбургом». Встреча состоится 2 марта.