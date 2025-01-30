«Спартак» согласовал переход игрока «Ривер Плейт» за €11,5 млн

Пабло Солари перешел в «Ривер Плейт» в июле 2022 года из чилийского «Коло-Коло», ранее он играл в чемпионате Аргентины за «Тальерес». Футболист провел 110 матчей за «Ривер Плейт» во всех турнирах, в которых отметился 30 забитыми мячами и 17 результативными передачами. Также Солари провел 13 матчей за молодежную сборную Аргентины, в которых забил два гола.