Источник: Малком хочет летом вернуться из «Аль-Хиляля» в «Зенит»

Как сообщает «Спорт-экспресс», нападающий «Аль-Хиляля» Малком хочет вернуться в санкт-петербургский «Зенит» летом, так как не чувствует себя ценным в саудовском клубе. «Аль-Хиляль» в минувшем сезоне завоевал титул чемпиона страны. В сезоне-2024/25 клуб из Эр-Рияда также лидирует в турнирной таблице. После 17 туров «Аль-Хиляль» набрал 43 очка, опережая по дополнительным показателям идущий на втором месте «Аль-Иттихад».