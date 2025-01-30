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Источник: Малком хочет летом вернуться из «Аль-Хиляля» в «Зенит»

Летом 2023 года «Зенит» продал Малкома в Саудовскую Аравию за 60 миллионов евро.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Пресс-служба клуба "Аль-Хиляль"

Как сообщает «Спорт-экспресс», нападающий «Аль-Хиляля» Малком хочет вернуться в санкт-петербургский «Зенит» летом, так как не чувствует себя ценным в саудовском клубе. «Аль-Хиляль» в минувшем сезоне завоевал титул чемпиона страны. В сезоне-2024/25 клуб из Эр-Рияда также лидирует в турнирной таблице. После 17 туров «Аль-Хиляль» набрал 43 очка, опережая по дополнительным показателям идущий на втором месте «Аль-Иттихад».

По данным источника, 27-летний бразилец всегда хорошо себя чувствовал в России и считает, что возвращение в «Зенит» было бы идеальным для его карьеры на данный момент.

Малком перешел из «Барселоны» в «Зенит» в августе 2019 года. Бразилец провел за сине-бело-голубых 109 матчей, в которых забил 42 мяча и сделал 24 результативные передачи.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 25 миллионов евро.

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