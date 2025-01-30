Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Европа
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В «Ахмат» перешел лучший бомбардир чемпионата Парагвая

Грозненский «Ахмат» заключил контракт с нападающим Родриго Руисом Диасом, сообщает пресс‑служба футбольного клуба.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Ахмат"

Нападающий находится в расположении «Ахмата» с первых подготовительных сборов. 30 января Руис Диас подписал с грозненцами соглашение. Контракт рассчитан до конца сезона с опцией продления на три года.

Руис Диас — лучший бомбардир осеннего чемпионата Парагвая 2024 года. Футболист выступал за клуб «2 мая». В прошлом сезоне 25‑летний игрок забил восемь мячей и сделал четыре голевые передачи в 38 матчах во всех турнирах.

В Российской премьер‑лиге за всю историю играли 13 футболистов из Парагвая. Больше всего игр (136) провел Лоренсо Мельгарехо, с 2013-го по 2020 год выступавший за «Кубань» и «Спартак».

После 18 туров «Ахмат» с 13 очками занимает 15‑е место в таблице Российской премьер‑лиги. Чемпионат России возобновится в конце февраля. 1 марта в первом после зимней паузы туре РПЛ «Ахмат» дома сыграет с казанским «Рубином».

Ахмат