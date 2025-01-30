В «Ахмат» перешел лучший бомбардир чемпионата Парагвая

Нападающий находится в расположении «Ахмата» с первых подготовительных сборов. 30 января Руис Диас подписал с грозненцами соглашение. Контракт рассчитан до конца сезона с опцией продления на три года.
Руис Диас — лучший бомбардир осеннего чемпионата Парагвая 2024 года. Футболист выступал за клуб «2 мая». В прошлом сезоне 25‑летний игрок забил восемь мячей и сделал четыре голевые передачи в 38 матчах во всех турнирах.
В Российской премьер‑лиге за всю историю играли 13 футболистов из Парагвая. Больше всего игр (136) провел Лоренсо Мельгарехо, с 2013-го по 2020 год выступавший за «Кубань» и «Спартак».
После 18 туров «Ахмат» с 13 очками занимает 15‑е место в таблице Российской премьер‑лиги. Чемпионат России возобновится в конце февраля. 1 марта в первом после зимней паузы туре РПЛ «Ахмат» дома сыграет с казанским «Рубином».