«Своих не бросаем». Ловчев — о возвращении Промеса в «Спартак»

Бывший нападающий «Спартак» 33-летний Квинси Промес 2 февраля приехал на игру команды на сборах в ОАЭ, в которой красно-белые победили «Астану» со счетом 4:1. Промес играет за «Дубай Юнайтед», выступающий во втором по силе дивизионе чемпионата ОАЭ.
«Никто не знает, может ли сегодня Промес принести пользу “Спартаку”. Он хороший футболист и сейчас играет и забивает голы. Но только матчи покажут, в нормальной форме он находится или нет. Я считаю, что, если оценивать то, как он играл в “Спартаке”, то Квинси может вытеснить любого игрока атаки из нынешнего состава. Потому что он лидер команды. Мы гоняем из одной команды в другие толпу игроков, а Квинси очень заметный футболист. Но мы же не знаем точно, что именно произошло с Промесом в ситуациях с родственником и наркотиками. А до этого разве мы слышали что-то плохое о Промесе? В футбол-то он играл хорошо», — цитирует Ловчева РИА Новости.
«У нас же существует фраза “своих не бросаем”. И кто из нас, по большому счету, в чем-то не ошибался? Но все вдруг стали такими хорошими и законопослушными. Заметьте, болельщики Спартака» плохое о Промесе не пишут, пишут болельщики других клубов. Все вдруг стали такие идеальные. Для меня Промес отличный футболист, всегда хорошо относящийся к нашей стране. Я никогда от него не слышал ничего плохого ни о ком. И его поведение в России не вызывало какого-то негатива. А если он что-то сильно нарушил, то есть же правосудие. Если он что-то натворил, то должен сидеть, а он ведь находится на свободе и имеет право играть в футбол", — добавил Ловчев.
«Спартак» в июне 2024 года объявил о завершении контракта с Промесом, который с конца февраля 2024 года не может покинуть ОАЭ. Сначала голландца задержали в аэропорту из-за ДТП, а спустя две недели арестовали по запросу Нидерландов, где форварда приговорили к шести годам лишения свободы за контрабанду кокаина, а также к полутора годам — за нападение с ножом на двоюродного брата. 17 мая Промеса освободили из-под стражи в Дубае, ему нельзя покидать страну до рассмотрения дела об экстрадиции.
Квинси Промес выступал за красно‑белых с 2014 по 2018 год, а затем вернулся в клуб в 2021‑м. В общей сложности нидерландец провел за «Спартак» 235 матчей и забил 114 мячей, он занимает шестое место в списке лучших бомбардиров в истории «Спартака». В составе «Спартака» он стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.