«Своих не бросаем». Ловчев — о возвращении Промеса в «Спартак»

«У нас же существует фраза “своих не бросаем”. И кто из нас, по большому счету, в чем-то не ошибался? Но все вдруг стали такими хорошими и законопослушными. Заметьте, болельщики Спартака» плохое о Промесе не пишут, пишут болельщики других клубов. Все вдруг стали такие идеальные. Для меня Промес отличный футболист, всегда хорошо относящийся к нашей стране. Я никогда от него не слышал ничего плохого ни о ком. И его поведение в России не вызывало какого-то негатива. А если он что-то сильно нарушил, то есть же правосудие. Если он что-то натворил, то должен сидеть, а он ведь находится на свободе и имеет право играть в футбол", — добавил Ловчев.