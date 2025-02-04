Матч «Краснодар» — «Динамо» 4 февраля 2025 года: когда начало и где смотреть

Для «Динамо» это будет первый матч в Зимнем кубке РПЛ, до этого бело-голубые провели одну товарищескую игру в Катаре. Команда Марцела Лички победила «Зенит» (3:1), голы забили Николас Маричаль, Даниил Фомин и Ярослав Гладышев. У «Динамо» сегодня под вопросом выход на поле Луиса Чавеса, Бителло и Константина Тюкавина. Московский клуб, занимающий 4-е место в РПЛ, близок к покупке правого защитника сборной Парагвая Хуана Касереса.