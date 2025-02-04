Матч «Краснодар» — «Динамо» 4 февраля 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 15:00 мск и пройдет в Абу-Даби на стадионе «Аль-Нахайян». Игру «Краснодар» — «Динамо» в прямом эфире покажут «Матч ТВ» и «Кинопоиск».
«Краснодар» уже провел один матч в Эмиратах, команда Мурада Мусаева уступила «Спартаку» (2:3). За «быков» в той встрече отличились Жоау Батчи и Никита Кривцов. По словам главного тренера, «Краснодар» играл на фоне усталости, поэтому допускал много ошибок. «Быки» лидируют в чемпионате России после 18 туров. Отметим, что у краснодарцев нет новичков этой зимой.
Для «Динамо» это будет первый матч в Зимнем кубке РПЛ, до этого бело-голубые провели одну товарищескую игру в Катаре. Команда Марцела Лички победила «Зенит» (3:1), голы забили Николас Маричаль, Даниил Фомин и Ярослав Гладышев. У «Динамо» сегодня под вопросом выход на поле Луиса Чавеса, Бителло и Константина Тюкавина. Московский клуб, занимающий 4-е место в РПЛ, близок к покупке правого защитника сборной Парагвая Хуана Касереса.
По мнению букмекеров, шансы команд выиграть в основное время почти равны. На победу «Краснодара» предлагают коэффициент 2,33, на ничью — 3,90, на победу «Динамо» — 2,75. Также тут ждут как минимум 3 гола.