Кержаков — о Тюкавине: отпустите его уже

— Мне очень нравится Тюкавин. Очень прям нравится. Я за него болею.
— А он похож на тебя, как нападающий же, да, немного?
— Я не знаю, со стороны, может, виднее, но мне он напоминает больше Кокорина, честно, но вот по своим качествам…
— Ну, не по высказываниям, просто по игре?
— Не по высказываниям, по игре, я надеюсь, к отношению к жизни тоже (улыбается). Он будет немножко более приземлён. Поэтому я очень за него переживаю, болею. Мне кажется, вот он уже сейчас готов, чтобы его отпустили. Отпустите его уже туда, чтобы он, ну, раскрывался, — сказал Кержаков в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».
Напомним, 22-летний Тюкавин выступает в российской Премьер-лиге с 2020 года. За 17 матчей текущего сезона он забил семь голов. В сезоне-2023/2024 Тюкавин был признан игроком сезона в РПЛ.
Московское «Динамо» сейчас находится на четвертом месте в турнирной таблице. Команда набрала 35 очков после 18 туров. Следующий тур начнется 28 февраля.