Кержаков — о Тюкавине: отпустите его уже

— Ну, не по высказываниям, просто по игре?

— Не по высказываниям, по игре, я надеюсь, к отношению к жизни тоже (улыбается). Он будет немножко более приземлён. Поэтому я очень за него переживаю, болею. Мне кажется, вот он уже сейчас готов, чтобы его отпустили. Отпустите его уже туда, чтобы он, ну, раскрывался, — сказал Кержаков в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».