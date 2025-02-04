Матч «Зенит» — ЦСКА 4 февраля 2025 года: когда начало и где смотреть

«Зенит» активно себя ведет в зимнее трансферное окно. Петербуржцы уже купили Луиса Энрике за 35 млн евро, вернули из аренды Ваню Дркушича и расстались с Клаудиньо и Артуром. Также «Зенит» близок к трансферу полузащитника «Браги» Родриго Саласара. Команда Сергея Семака провела на сборах 4 матча: 1:1 и 1:0 с Иорданией, 1:3 с московским «Динамо» и 1:2 с армянским «Ноа».