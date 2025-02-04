Матч «Зенит» — ЦСКА 4 февраля 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 19:30 мск и пройдет в Абу-Даби на стадионе «Аль-Нахайян». Игру «Зенит» — ЦСКА в прямом эфире покажут «Матч ТВ» и «Кинопоиск».
«Зенит» активно себя ведет в зимнее трансферное окно. Петербуржцы уже купили Луиса Энрике за 35 млн евро, вернули из аренды Ваню Дркушича и расстались с Клаудиньо и Артуром. Также «Зенит» близок к трансферу полузащитника «Браги» Родриго Саласара. Команда Сергея Семака провела на сборах 4 матча: 1:1 и 1:0 с Иорданией, 1:3 с московским «Динамо» и 1:2 с армянским «Ноа».
ЦСКА в первом матче в Зимнем кубке РПЛ обыграл «Ростов» (1:0), победный гол на счету Тамерлана Мусаева. Армейцы пока никого не приобрели, ФИФА лишь недавно сняла с них трансферный бан. ЦСКА ведет переговоры о переходе 18-летнего полузащитника из «Фламенго» Лоррана. На первом сборе красно-синие разгромили АГМК из Узбекистана (4:1) и «Ордабасы» из Казахстана (3:0).
Букмекеры считают «Зенит» фаворитом в этой встрече, на победу петербуржцев в основное время дают коэффициент 1,81. Ничья оценивается в 4,10, а победа ЦСКА — в 4,50.