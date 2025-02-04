Лунев сообщил, что Бителло не извинялся перед игроками «Динамо»

Ранее бразилец отказался возвращаться в расположение клуба после отпуска, однако руководство «Динамо» вынудило футболиста приехать на сборы. По данным СМИ, интерес к Бителло проявлял «Ботафого».
«Все ждем обращения. Будет ли оно. То есть пока он не извинялся? Пока нет. Видимо, не считает нужным», — цитирует Лунёва «Чемпионат». Футболист подчеркнул, что не очень хорошо относится к подобному поведению.
«Бителло здесь все любят, он всегда в хорошем и позитивном настроении. Он вернулся. Его простили? Я думаю, да», — сказал главный тренер «Динамо» Марцел Личка, добавив, что у него нет проблем с футболистом.
25-летний Бителло является игроком «Динамо» с сентября 2023 года. В составе столичной команды он забил 11 голов и сделал 12 голевых передач за 51 матч.
4 февраля «Динамо» проиграло свой первый матч на Winline зимнем кубке РПЛ «Краснодару». Встреча завершилась со счетом 0:1.