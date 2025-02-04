«Локомотив» обыграл «Ростов» на сборах в ОАЭ

Футболисты московского «Локомотива» обыграли «Ростов» в товарищеском матче на зимнем сборе в ОАЭ. Встреча проходила в формате «три тайма по 30 минут» и завершилась со счетом 2:0. Голы забили Дмитрий Баринов (35‑я минута) и Вадим Раков (65, с пенальти).
Команда Михаила Галактионова 8 февраля сыграет с «Арабиан Фэлконс» (ОАЭ), «Ростов» под руководством Валерия Карпина днем ранее встретится с петербургским «Зенитом» в рамках Зимнего кубка РПЛ.
Сезон Российской Премьер-лиги возобновится 28 февраля матчем «Локомотива» с махачкалинским «Динамо» в Каспийске. «Ростов» 2 марта дома сыграет с московским «Динамо». «Локомотив» после 18 туров набрал 35 баллов и занимает 5-е место, на 4 очка отставая от лидирующего «Краснодара». Команда Валерия Карпина с 26 очком находится на 7-м месте в турнирной таблице.