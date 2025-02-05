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Игрок «Аль-Насра» приехал на матч в костюме московского «Динамо»

Защитник саудовского клуба «Аль‑Наср» Али Ладжами приехал на матч азиатской Лиги чемпионов в атрибутике московского «Динамо».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail

28-летний Али Ладжами прибыл на матч с «Аль‑Васлом» в кофте и штанах из коллекции Москва ОЛОВО х Динамо х Nigel Cabourn.

«Вышивка из фетра с символикой клуба и номером 1 отсылают к нашему клубу и легендарному Льву Яшину», — говорится в описании к карточке товара на сайте интернет-магазина «Динамо».

Видео с Ладжами «Аль-Наср» выложил в соих соцсетях.

Матч прошел 3 февраля и завершился в пользу клуба «Аль Наср» со счетом 4:0. В составе победителей дубль оформил португальский нападающий Криштиану Роналду еще по одному разу отличились Али Аль‑Хассан и Мохаммед Аль‑Фатиль.

Али Ладжами выступает за саудовский клуб с 2020 года. Он провел за «Аль-Наср» 113 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал пять результативных передач.

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