В «Аль-Насре» допустили возможность участия в Братском кубке

«Мы всегда ищем возможности международного содействия. Россия — большой рынок, тем более здесь недавно прошел чемпионат мира. Здесь много людей, увлеченных футболом. Мы готовы рассмотреть и оценить любую возможность. Для того, чтобы принять решение, нужно время, нужно найти подходящий момент в календаре “Аль-Насра”, подобрать подходящее время и условия для этого», — приводит РИА Новости слова Дюранте.