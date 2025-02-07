В «Аль-Насре» допустили возможность участия в Братском кубке

«Думаю, Роман Юрьевич Бабаев будет солидарен, что мы были бы рады “Аль-Наср” на Братском кубке этим летом», — на бизнес-завтраке в рамках Зимнего Кубка РПЛ сказал Гафин коммерческому директору саудовского клуба «Аль-Наср» Жорди Дюранте.
«Мы всегда ищем возможности международного содействия. Россия — большой рынок, тем более здесь недавно прошел чемпионат мира. Здесь много людей, увлеченных футболом. Мы готовы рассмотреть и оценить любую возможность. Для того, чтобы принять решение, нужно время, нужно найти подходящий момент в календаре “Аль-Насра”, подобрать подходящее время и условия для этого», — приводит РИА Новости слова Дюранте.
Ранее на видео «Аль-Насра» в соцсетях один из футболистов команды приехал на матч в костюме «Динамо». После этого в московском клубе пообещали подарить комплект формы нападающему Криштиану Роналду.
Братский кубок проходил в Москве в июле 2024 года. Участниками турнира были «Динамо», ЦСКА, а также сербские клубы «Партизан» и ОФК.