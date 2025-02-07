Легионер «Акрона» рассказал, в каком случае попробует водку

«Бывшие игроки ЦСКА Зоран Тошич и Милош Красич оставили большой след в российском футболе. Также могу отметить Бранислава Ивановича, который играл за “Локомотив” и “Зенит”. Ну и, конечно, Неманью Видича, выступавшего за “Спартак”. Из действующих игроков мне очень нравится полузащитник ЦСКА Саша Зделар. Когда меня спрашивают про лучших футболистов РПЛ, я всегда называю Сашу, потому что он мне нравится, как игрок. Так что, для меня Зделар — самый сильный сербский футболист в чемпионате России», — отметил Алекса Джурасович.