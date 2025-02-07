Легионер «Акрона» рассказал, в каком случае попробует водку

«Я наконец-то попробовал борщ. Приятное блюдо. Но не могу сказать, что буду регулярно его кушать. Когда наступила зима, я начал мерзнуть и благодаря этому супу согревался! Водку еще не пробовал. Но если “Акрон” по итогам сезона добьется выдающегося результата, например, выиграет Кубок России, то может быть и попробую водку», — приводит слова Джурасовича «РБ Спорт».
12 марта в четвертьфинале Пути регионов Кубка России «Акрон» сыграет с московским «Спартаком». Победитель этого матча в полуфинале Пути регионов сыграет либо с «Краснодаром», либо с грозненским «Ахматом».
«Пьют ли футболисты алкоголь в Сербии? Не могу сказать, что есть какая-то радикальная разница с Россией в плане отношения к алкоголю. Да, сербские игроки могут выпить алкоголь, когда отмечают победу. Но не более этого. А так думаю, что вне зависимости от страны, после поражений не самое хорошее время для того, чтобы выпивать», — добавил серб.
Также Джурасович назвал сильнейшего футболиста из Сербии среди бывших и действующих игроков РПЛ.
«Бывшие игроки ЦСКА Зоран Тошич и Милош Красич оставили большой след в российском футболе. Также могу отметить Бранислава Ивановича, который играл за “Локомотив” и “Зенит”. Ну и, конечно, Неманью Видича, выступавшего за “Спартак”. Из действующих игроков мне очень нравится полузащитник ЦСКА Саша Зделар. Когда меня спрашивают про лучших футболистов РПЛ, я всегда называю Сашу, потому что он мне нравится, как игрок. Так что, для меня Зделар — самый сильный сербский футболист в чемпионате России», — отметил Алекса Джурасович.
22-летний серб перешел в тольяттинский клуб 1 июля 2024 года из сербского клуба «Спартак» (Суботица). В нынешнем сезоне Джурасович принял участие в 21 матче за тольяттинцев во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.