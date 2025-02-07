Матч «Ростов» — «Зенит» 7 февраля 2025 года: когда начало и где смотреть

«Ростов» проиграл ЦСКА (0:1) в первом матче Зимнего кубка РПЛ и уже не сможет выйти в финал турнира. Армейцы во второй встрече сыграли вничью в основное время с «Зенитом» и уступили затем в серии пенальти. Таким образом, у ЦСКА — 4 очка, у «Зенита» — 2, у «Ростова» — 0. В финал Зимнего кубка РПЛ выйдет команда с первого места, так что «Зениту» сегодня нужно побеждать.