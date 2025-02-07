Матч «Ростов» — «Зенит» 7 февраля 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 15:00 мск и пройдет в Абу-Даби на стадионе «Аль-Нахайян». Игру «Ростов» — «Зенит» в прямом эфире покажут «Матч ТВ» и «Кинопоиск».
«Ростов» проиграл ЦСКА (0:1) в первом матче Зимнего кубка РПЛ и уже не сможет выйти в финал турнира. Армейцы во второй встрече сыграли вничью в основное время с «Зенитом» и уступили затем в серии пенальти. Таким образом, у ЦСКА — 4 очка, у «Зенита» — 2, у «Ростова» — 0. В финал Зимнего кубка РПЛ выйдет команда с первого места, так что «Зениту» сегодня нужно побеждать.
В команде Сергея Семака в первом матче в Абу-Даби отличились Дуглас Сантос и Александр Соболев. Новичок Луис Энрике голевыми действиями пока не отметился. У «Зенита» из-за травм не сыграют Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Сергей Волков и Дмитрий Васильев. Также не будет Педро — бразилец уехал в молодежную сборную. У «Ростова» не выйдут Хорен Байрамян и Родриго Саравия.
В этом сезоне «Зенит» и «Ростов» встречались один раз в чемпионате России. Команда Сергея Семака в августе выиграла со счетом 5:0.
Букмекеры считают «Зенит» фаворитом и в этой встрече, на победу петербуржцев в основное время дают коэффициент 1,56. Ничья оценивается в 4,30, а победа «Ростова» — в 5,70.