Матч «Динамо» — «Спартак» 7 февраля 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 19:30 мск и пройдет в Абу-Даби на стадионе «Аль-Нахайян». Игру «Динамо» — «Спартак» в прямом эфире покажут «Матч ТВ» и «Кинопоиск».
В первом матче Зимнего кубка РПЛ «Динамо» уступило «Краснодару» 0:1. С 55-й минуты бело-голубые играли в большинстве, но, несмотря на это, пропустили гол от Джона Кордобы. Главный тренер Марцел Личка остался недоволен игрой своей команды. У «Динамо» не получалась игра в пас, не было движения и борьбы и за мяч.
«Спартак» свой матч с «Краснодаром» в ОАЭ выиграл 3:2: решающий гол забил 20-летний Даниил Зорин после передачи Шамара Николсона. Николсон уже покинул «Спартак», клуб хочет на его место купить Леви Гарсию из греческого АЕК. В последнем товарищеском матче красно-белые разгромили «Астану» — 4:1.
В этом сезоне «Спартак» дважды победил «Динамо» в Кубке России (3:0 и 3:2), матч в РПЛ завершился вничью 2:2.
По мнению букмекеров, чуть больше шансов победить сегодня у «Спартака», на победу красно-белых в основное время можно поставить за 2,20. На ничью дают коэффициент 3,90, на победу «Динамо» — 3,20. Матч ожидается голевой, на тотал больше 3 предлагают коэффициент 1,80.