Матч «Динамо» — «Спартак» 7 февраля 2025 года: когда начало и где смотреть

В первом матче Зимнего кубка РПЛ «Динамо» уступило «Краснодару» 0:1. С 55-й минуты бело-голубые играли в большинстве, но, несмотря на это, пропустили гол от Джона Кордобы. Главный тренер Марцел Личка остался недоволен игрой своей команды. У «Динамо» не получалась игра в пас, не было движения и борьбы и за мяч.