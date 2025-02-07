Ливай Гарсия из греческого АЕКа стал игроком «Спартака»

Контракт с 27-летним Гарсией рассчитан на 3,5 года. В клубе нападающий будет выступать под 11-м номером. Отмечается, что Гарсия уже присоединился к команде на сборах в ОАЭ.
«Внимание: на Москву надвигается тропический ураган с Карибских островов! Приготовьтесь, ведь Ливай Гарсия — игрок “Спартака”» — говорится в сообщении под роликом с представлением футболиста.
Ранее сообщалось, что «Спартак» предложили греческому клубу € 17,2 млн за футболиста.
Ливай Гарсия выступал за АЕК с 2020 года. В составе команды он провел 160 матчей во всех турнирах, в которых забил 56 голов и сделал 27 результативных передач. В сезоне-2022/23 нападающий помог АЕКу стать чемпионом Греции и завоевать Кубок страны.
В составе сборной Тринидада и Тобаго Гарсия провел 43 матча, в которых забил восемь мячей.