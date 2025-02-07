Ливай Гарсия из греческого АЕКа стал игроком «Спартака»

Ливай Гарсия выступал за АЕК с 2020 года. В составе команды он провел 160 матчей во всех турнирах, в которых забил 56 голов и сделал 27 результативных передач. В сезоне-2022/23 нападающий помог АЕКу стать чемпионом Греции и завоевать Кубок страны.