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Ливай Гарсия из греческого АЕКа стал игроком «Спартака»

Нападающий сборной Тринидада и Тобаго Ливай Гарсия перешел в московский «Спартак», сообщает пресс-служба красно-белых.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: ФК Спартак

Контракт с 27-летним Гарсией рассчитан на 3,5 года. В клубе нападающий будет выступать под 11-м номером. Отмечается, что Гарсия уже присоединился к команде на сборах в ОАЭ.

«Внимание: на Москву надвигается тропический ураган с Карибских островов! Приготовьтесь, ведь Ливай Гарсия — игрок “Спартака”» — говорится в сообщении под роликом с представлением футболиста.

Ранее сообщалось, что «Спартак» предложили греческому клубу € 17,2 млн за футболиста.

Ливай Гарсия выступал за АЕК с 2020 года. В составе команды он провел 160 матчей во всех турнирах, в которых забил 56 голов и сделал 27 результативных передач. В сезоне-2022/23 нападающий помог АЕКу стать чемпионом Греции и завоевать Кубок страны.

В составе сборной Тринидада и Тобаго Гарсия провел 43 матча, в которых забил восемь мячей.

Спартак
АЕК