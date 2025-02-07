ЦСКА обыграл китайский клуб в товарищеском матче

Встреча, прошедшая в Абу-Даби (ОАЭ), завершилась со счетом 2:1 в пользу армейцев.
Первый гол в матче был забит уже на третьей минуте встречи. Отличился полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов. Гости сравняли счет на 15-й минуте игры. Победу армейцам принес гол Рифата Жемалетдинова на 28-й минуте.
ЦСКА: Акинфеев, Круговой (Рядно, 77), Гайич (Кисляк, 83), Абдулкадыров, Лукин, Мухин, Глебов, Жемалетдинов (Сериков, 63), Файзуллаев (Вакулич, 77), Бистрович (Бандикян, 46), Гуарирапа (Шуманский, 46).
ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 31 очко за 18 матчей. «Циндао Вест Кост» занял 10-е место в турнирной таблице чемпионата Китая в сезоне-2024.