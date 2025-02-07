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Джанашия: Без еврокубков трансферы за € 20−30 млн — это безумие

Бывший футболист московского «Локомотива» Заза Джанашия поделился мнением о дорогостоящих трансферах «Зенита» и «Спартака».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Чемпионат.com

«Большие суммы на трансферы не оправданны со стороны “Зенита” и “Спартака”, однако обе команды хотят стать чемпионами. “Локомотив” тоже стремится выиграть золотые медали, но хочет сделать это своими воспитанниками. А подписывать футболистов за 20−30 миллионов евро для чемпионата России — это безумие. Мы сейчас не выступаем в еврокубках, поэтому нет смысла приобретать такого игрока для РПЛ. Пока есть возможность, нужно растить своих», — приводит слова Джанашии «Чемпионат».

«Спартак» в пятницу объявил о переходе нападающего Ливая Гарсия. По данным СМИ, сделка обошлась клубу в 18−19 миллионов евро, что стало самой дорогой покупкой в истории красно‑белых. Ранее «Зенит» подписал контракт с полузащитником сборной Бразилии Луисом Энрике. Сумма трансфера составила 33 миллиона евро.

Заза Джанашия играл за «Локомотив» с 1996-го по 2001 год. Вместе с командой он четыре раза становился обладателем Кубка России.

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