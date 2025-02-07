Джанашия: Без еврокубков трансферы за € 20−30 млн — это безумие

«Большие суммы на трансферы не оправданны со стороны “Зенита” и “Спартака”, однако обе команды хотят стать чемпионами. “Локомотив” тоже стремится выиграть золотые медали, но хочет сделать это своими воспитанниками. А подписывать футболистов за 20−30 миллионов евро для чемпионата России — это безумие. Мы сейчас не выступаем в еврокубках, поэтому нет смысла приобретать такого игрока для РПЛ. Пока есть возможность, нужно растить своих», — приводит слова Джанашии «Чемпионат».