Карпин прокомментировал поражение «Ростова» в матче с «Зенитом»

Встреча в Абу‑Даби завершилась со счетом 2:1. В составе победителей отличились Ильзат Ахметов и Лусиано. У южан мяч забил Максим Радченко.
«Игра, в принципе, понравилась. В атаке, понятно, в первой половине было получше. Но и скидку на состав “Зенита” надо делать. Наверное, первый тайм в исполнении “Ростова” понравился больше. Но самое главное сейчас не это. Получили нужную нагрузку. Дай бог травма Сако окажется не очень серьёзной. В остальном все хорошо», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».
«Полезная для нас игра, футболисты сыграли по 45 минут, в соответствии с планом нашей работы на этих сборах. В первом тайме немножко активнее двигались, во втором тайме вышедшие игроки пока были на скамейке, наверное, перегрелись, из-за жары и солнца, движения, на мой взгляд, было меньше. Что касается самой игры и качества, то были какие-то хорошие моменты, но также и ошибались ребята в простых ситуациях. Просто попробовали одного, второго, третьего игрока на тех или иных позициях из расчета того, что, возможно, умение сыграть на другой позиции, на менее удобной и привычной, может нам помочь», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.
«Зенит» набрал пять очков и вышел с первого места группы 2 в финал турнира. Соперник петербуржцев по решающему матчу турнира определится после матча между московскими «Динамо» и «Спартаком». Решающий матч турнира состоится во вторник, 11 февраля. Днем ранее «Ростов» проведет матч за пятое место.