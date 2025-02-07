Карпин прокомментировал поражение «Ростова» в матче с «Зенитом»

«Полезная для нас игра, футболисты сыграли по 45 минут, в соответствии с планом нашей работы на этих сборах. В первом тайме немножко активнее двигались, во втором тайме вышедшие игроки пока были на скамейке, наверное, перегрелись, из-за жары и солнца, движения, на мой взгляд, было меньше. Что касается самой игры и качества, то были какие-то хорошие моменты, но также и ошибались ребята в простых ситуациях. Просто попробовали одного, второго, третьего игрока на тех или иных позициях из расчета того, что, возможно, умение сыграть на другой позиции, на менее удобной и привычной, может нам помочь», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.