Источник: ЦСКА подпишет бразильского форварда

Как сообщает в соцсетях журналист Вене Касагранде, Алеррандро за 5 миллионов евро выкупит свой контракт у «РБ Брагантино» и перейдет в ЦСКА на правах свободного агента. Футболист уже прошел медобследование перед переходом в новую команду. О трансфере скоро будет объявлено официально. Контракт с армейцами будет рассчитан на четыре года.
В сезоне-2024 Алеррандро на правах аренды играл за «Виторию», в которой в 34 матчах отметился 15 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 4 миллиона евро,
После 18 туров РПЛ ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 31 очко. 1 марта в первом туре после зимней паузы подопечные Марко Николича сыграют с петербургским «Зенитом». Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», который набрал 39 очков и лишь по дополнительным показателям уступает «Зениту».