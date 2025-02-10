Источник: ЦСКА подпишет бразильского форварда

Как сообщает в соцсетях журналист Вене Касагранде, Алеррандро за 5 миллионов евро выкупит свой контракт у «РБ Брагантино» и перейдет в ЦСКА на правах свободного агента. Футболист уже прошел медобследование перед переходом в новую команду. О трансфере скоро будет объявлено официально. Контракт с армейцами будет рассчитан на четыре года.