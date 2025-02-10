Волк рассказал, как плавал с акулами на Мальдивах

«Не знаю, почему другие футболисты туда ездят. Но мне всегда хотелось попробовать. Люди говорят, что на Мальдивах — один из лучших отдыхов, там можно по-настоящему расслабиться. Отвлечься от всего. И еще хотелось поплавать с акулами. Контракт с клубом этого не запрещает — я же опасными видами спорта не занимался. Просто плавал. А то что там акулы — такова жизнь. Это их естественная среда обитания, и так уж сошлось, что мы оказались в одном месте. Но огромных акул я не видел, только небольших, они совсем неопасны для человека, так что даже не было страшно», — приводит слова Волка «РБ Спорт».
23-летний Давид Волк играет за махачкалинское «Динамо» с 2023 года. За 21 матч во всех турнирах в нынешнем сезоне 23-летний Волк пропустил 19 мячей, при этом 8 раз голкипер сыграл «на ноль». В ноябре 2024 года он был впервые вызван в сборную России, но дебют голкипера в национальной команде пока не состоялся.
Махачкалинская команда выступает в РПЛ с сезона-2024/25 и занимает 11-е место в турнирной таблице с 16 очками после 18 туров первенства. 28 феврвля в первом туре после зимней паузы «Динамо» дома сыграет с московским «Локомотивом».