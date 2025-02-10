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Волк рассказал, как плавал с акулами на Мальдивах

Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк рассказал об отдыхе на Мальдивах.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Динамо" Махачкала

«Не знаю, почему другие футболисты туда ездят. Но мне всегда хотелось попробовать. Люди говорят, что на Мальдивах — один из лучших отдыхов, там можно по-настоящему расслабиться. Отвлечься от всего. И еще хотелось поплавать с акулами. Контракт с клубом этого не запрещает — я же опасными видами спорта не занимался. Просто плавал. А то что там акулы — такова жизнь. Это их естественная среда обитания, и так уж сошлось, что мы оказались в одном месте. Но огромных акул я не видел, только небольших, они совсем неопасны для человека, так что даже не было страшно», — приводит слова Волка «РБ Спорт».

23-летний Давид Волк играет за махачкалинское «Динамо» с 2023 года. За 21 матч во всех турнирах в нынешнем сезоне 23-летний Волк пропустил 19 мячей, при этом 8 раз голкипер сыграл «на ноль». В ноябре 2024 года он был впервые вызван в сборную России, но дебют голкипера в национальной команде пока не состоялся.

Махачкалинская команда выступает в РПЛ с сезона-2024/25 и занимает 11-е место в турнирной таблице с 16 очками после 18 туров первенства. 28 феврвля в первом туре после зимней паузы «Динамо» дома сыграет с московским «Локомотивом».

Динамо Мх
2:3
Первый тайм: 2:1
Рубин
Футбол, Премьер-лига, Тур 18
7.12.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Анжи Арена, 4130 зрителей
Главные тренеры
Хасанби Биджиев
Рашид Рахимов
Голы
Динамо Мх
Ян Дапо
(Сослан Кагермазов)
17′
Уссем Мрезиг
(Гамид Агаларов)
39′
Рубин
Богдан Йочич
(Мирлинд Даку)
43′
Егор Тесленко
56′
Дардан Шабанхаджай
69′
Составы команд
Динамо Мх
27
Давид Волк
4
Идар Шумахов
99
Муталип Алибеков
16
Уссем Мрезиг
70
Валентин Пальцев
11
Эгаш Касинтура
13
Сослан Кагермазов
82′
10
Джавад Хоссейннеджад
71
Ян Дапо
62′
73′
77
Темиркан Сундуков
28
Сердер Сердеров
45+3′
62′
7
Абакар Гаджиев
47
Никита Глушков
82′
22
Залимхан Юсупов
25
Гамид Агаларов
73′
9
Ражаб Магомедов
Рубин
38
Евгений Ставер
90+2′
2
Егор Тесленко
15
Игор Вуячич
75′
23
Руслан Безруков
86′
27
Алексей Грицаенко
6
Угочукву Иву
10
Мирлинд Даку
51
Илья Рожков
78′
71
Константин Нижегородов
8
Богдан Йочич
88′
19
Олег Иванов
24
Никола Чумич
46′
90
Марвин Чуни
90+1′
99
Дардан Шабанхаджай
88′
22
Велдин Ходжа
Статистика
2
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
6
Удары (всего)
5
6
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
4
7
Фолы
17
2
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
Боковой судья
Арам Петросян
(Россия, Бронницы)
ВАР
Сергей Цыганов
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Динамо Мх
Премьер-лига: таблица и календарь