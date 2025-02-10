Волк рассказал, как плавал с акулами на Мальдивах

«Не знаю, почему другие футболисты туда ездят. Но мне всегда хотелось попробовать. Люди говорят, что на Мальдивах — один из лучших отдыхов, там можно по-настоящему расслабиться. Отвлечься от всего. И еще хотелось поплавать с акулами. Контракт с клубом этого не запрещает — я же опасными видами спорта не занимался. Просто плавал. А то что там акулы — такова жизнь. Это их естественная среда обитания, и так уж сошлось, что мы оказались в одном месте. Но огромных акул я не видел, только небольших, они совсем неопасны для человека, так что даже не было страшно», — приводит слова Волка «РБ Спорт».