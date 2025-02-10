Егор Титов: Все хотят испортить юбилей «Зениту»

Сезон-2024/25 важен для сине-бело-голубых и их поклонников — 25 мая 2025 года петербургский клуб отпразднует свой сотый день рождения. Последние шесть лет подряд «Зенит» становился чемпионом России.
«Всем хочется чемпионства. “Спартак” активно работает в этом направлении. Как сказал Толя Тимощук, что все хотят испортить юбилей “Зениту”. Но просто все клубы желают стать чемпионами. Не знаю, как будет, но если “Спартак” так активно работает на трансферном рынке, то новичков надо внедрить в систему клуба. Здесь нужно мастерство тренерского штаба, в чем я не сомневаюсь», — заявил Титов в интервью Metaratings.ru.
После первой части сезона лидером РПЛ является «Краснодар», в его активе 39 очков. «Зенит», идущий вторым, набрал столько же очков. «Спартак» с 37 очками, занимает третье место.
11 февраля «Спартак» сыграет против «Зенита» в финальном матче Зимнего кубка РПЛ.
Егор Титов играл за «Спартак» с 1992 по 2008 год. В общей сложности он провел 444 матча, в которых забил 105 мячей и сделал 86 голевых передач.