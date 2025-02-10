Егор Титов: Все хотят испортить юбилей «Зениту»

«Всем хочется чемпионства. “Спартак” активно работает в этом направлении. Как сказал Толя Тимощук, что все хотят испортить юбилей “Зениту”. Но просто все клубы желают стать чемпионами. Не знаю, как будет, но если “Спартак” так активно работает на трансферном рынке, то новичков надо внедрить в систему клуба. Здесь нужно мастерство тренерского штаба, в чем я не сомневаюсь», — заявил Титов в интервью Metaratings.ru.