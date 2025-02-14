Гинер: ЦСКА в отличие от других не объявляет о трансферах заранее

«Как только они будут, как что-то получится, ЦСКА объявит. Мы, в отличие от многих других клубов, ни о чем не говорим, пока не подписали бумагу. А другие клубы сначала оповещают, потом не берут. Им не стыдно, а мне стыдно. Говорить: “Вы знаете, в принципе, договорился с Роналду и Месси. Еще Холанда забираем у “Манчестер Сити”. А потом: “Ой, вы знаете, не получилось”… Это не про меня. Я делаю, что говорю”, — заявил Гинер в интервью Sport24.
Зимнее трансферное окно в России закроется 20 февраля. По данным СМИ, ЦСКА занимается оформлением трансферами двух бразильцев. Однако на данный момент не было официальных объявлений о переходе в армейский клуб 18-летнего атакующего полузащитника «Фламенго» Лоррана и 25-летнего нападающего «Ред Булл Брагантино» Алеррандро.
По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги ЦСКА набрал 31 очко и занимает 6-е место в турнирной таблице. Армейцы отстают от лидирующего «Краснодара» на 8 баллов. 1 марта в первом туре после зимней паузы подопечные Марко Николича на выезде сыграют с «Зенитом».