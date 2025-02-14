Гинер: ЦСКА в отличие от других не объявляет о трансферах заранее

«Как только они будут, как что-то получится, ЦСКА объявит. Мы, в отличие от многих других клубов, ни о чем не говорим, пока не подписали бумагу. А другие клубы сначала оповещают, потом не берут. Им не стыдно, а мне стыдно. Говорить: “Вы знаете, в принципе, договорился с Роналду и Месси. Еще Холанда забираем у “Манчестер Сити”. А потом: “Ой, вы знаете, не получилось”… Это не про меня. Я делаю, что говорю”, — заявил Гинер в интервью Sport24.