Вратарь «Динамо» купил ведро для шампанского за 300 тысяч рублей

«Я себе где‑то 300 тыс. на месяц оставляю. Чтобы сходить в ресторан, еще какие‑то развлечения, домой еды купить, квартплата — вот это все. Часть на отпуск могу отложить, но в основном остальные деньги уходят в инвестиции. Недвижимость, фондовый рынок. В основном это американский рынок. Мне помогают, есть варианты инвестировать не через российские компании. Спасибо друзьям в СНГ, через них еще можно работать.



Моя последняя крупная покупка? Был бонус, когда заняли третье место в чемпионате. Плюс пришел личный бонус за игры в сезоне. В итоге купил себе ведро под шампанское для охлаждения: куда бутылку ставить и лед засыпать. Грубо говоря, сделал себе подарок за сезон. Ведро стоит что‑то около 300 тыс. рублей. Там силуэты женщин, ручная работа, очень красиво. Теперь радует меня, когда гости приходят», — сказал Лещук.