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Вратарь «Динамо» купил ведро для шампанского за 300 тысяч рублей

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук в интервью «Матч ТВ» рассказал, как распоряжается своими финансами.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Я себе где‑то 300 тыс. на месяц оставляю. Чтобы сходить в ресторан, еще какие‑то развлечения, домой еды купить, квартплата — вот это все. Часть на отпуск могу отложить, но в основном остальные деньги уходят в инвестиции. Недвижимость, фондовый рынок. В основном это американский рынок. Мне помогают, есть варианты инвестировать не через российские компании. Спасибо друзьям в СНГ, через них еще можно работать.

Моя последняя крупная покупка? Был бонус, когда заняли третье место в чемпионате. Плюс пришел личный бонус за игры в сезоне. В итоге купил себе ведро под шампанское для охлаждения: куда бутылку ставить и лед засыпать. Грубо говоря, сделал себе подарок за сезон. Ведро стоит что‑то около 300 тыс. рублей. Там силуэты женщин, ручная работа, очень красиво. Теперь радует меня, когда гости приходят», — сказал Лещук.

Лещук является воспитанником «Динамо». За первую команду бело-голубых он провел 69 матчей, в которых пропустил 89 мячей и 24 раза сыграл «на ноль». Контракт 28-летнего вратаря с московским клубом рассчитан до лета 2028 года.

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