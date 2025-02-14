Вендел уехал со сборов «Зенита» по семейным обстоятельствам

14 февраля «Зенит» обыграл «Урал» со счетом 3:1 в матче Зимней серии в Абу‑Даби. Вендел, ранее тренировавшийся на сборах команды в ОАЭ, не принимал участия в игре.
— Мы знаем, что вы отпустили Вендела на родину по личным обстоятельствам. Поддерживаете ли вы сейчас с ним контакт и все ли с ним в порядке?
— Да, мы разрешили Венделу по семейным обстоятельствам улететь, потому что до лета такой возможности уже не будет. Сейчас — оптимальное время для того, чтобы он решил те вопросы, которые у него есть, — цитирует Семака сайт «Зенита».
По окончании сезона-2024/25 Вендел отправится в «Ботафого» летом в рамках сделки по покупке Луиса Энрике. На счету Вендела 142 игры за петербургский клуб, в которых он забил 21 мяч и сделал 34 результативные передачи. Портал Tansfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 20 миллионов евро.
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров, набрав 39 очков и уступая «Краснодару» лишь по дополнительным показателям. В первом туре после зимней паузы петербургская команда сыграет дома 1 марта с московским ЦСКА.