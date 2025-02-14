Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вендел уехал со сборов «Зенита» по семейным обстоятельствам

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак сообщил, что бразильский полузащитник Вендел вернулся на родину по семейным обстоятельствам.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

14 февраля «Зенит» обыграл «Урал» со счетом 3:1 в матче Зимней серии в Абу‑Даби. Вендел, ранее тренировавшийся на сборах команды в ОАЭ, не принимал участия в игре.

— Мы знаем, что вы отпустили Вендела на родину по личным обстоятельствам. Поддерживаете ли вы сейчас с ним контакт и все ли с ним в порядке?

— Да, мы разрешили Венделу по семейным обстоятельствам улететь, потому что до лета такой возможности уже не будет. Сейчас — оптимальное время для того, чтобы он решил те вопросы, которые у него есть, — цитирует Семака сайт «Зенита».

По окончании сезона-2024/25 Вендел отправится в «Ботафого» летом в рамках сделки по покупке Луиса Энрике. На счету Вендела 142 игры за петербургский клуб, в которых он забил 21 мяч и сделал 34 результативные передачи. Портал Tansfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 20 миллионов евро.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров, набрав 39 очков и уступая «Краснодару» лишь по дополнительным показателям. В первом туре после зимней паузы петербургская команда сыграет дома 1 марта с московским ЦСКА.

Зенит
Премьер-лига: таблица и календарь