Трансфер Лоррана в ЦСКА сорвался

Бразилец уже был в аэропорту, чтобы сегодня прилететь на сборы ЦСКА в Турцию, но агенты игрока в последний момент перед вылетом решили изменить условия. ЦСКА это не понравилось, и клуб вышел из сделки по трансферу хавбека за 8 млн евро — сообщает журналист «Чемпионата» Андрей Панков.