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Трансфер Лоррана в ЦСКА сорвался

Спортивный директор «Фламенго» Жозе Бото сообщил о срыве трансфера 18-летнего полузащитника Лоррана в ЦСКА.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

— «Фламенго» сообщает, что получил документ от ЦСКА, в котором информируется о прекращении переговоров с Лорраном, после того как московский клуб не смог договориться с представителями игрока. Лорран останется в распоряжении «Фламенго», — приводит слова Бото «Спорт-Экспресс».

Бразилец уже был в аэропорту, чтобы сегодня прилететь на сборы ЦСКА в Турцию, но агенты игрока в последний момент перед вылетом решили изменить условия. ЦСКА это не понравилось, и клуб вышел из сделки по трансферу хавбека за 8 млн евро — сообщает журналист «Чемпионата» Андрей Панков.

В прошлом сезоне Лорран в составе «Фламенго» принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу. Футболист является воспитанником «Фламенго». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в €12 млн.

Напомним, ЦСКА ушел на зимнюю паузу в РПЛ, занимая шестое место в турнирной таблице. Команда Марко Николича уступает лидирующим «Краснодару» и «Зениту» 8 баллов.

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