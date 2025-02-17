Трансфер Лоррана в ЦСКА сорвался

— «Фламенго» сообщает, что получил документ от ЦСКА, в котором информируется о прекращении переговоров с Лорраном, после того как московский клуб не смог договориться с представителями игрока. Лорран останется в распоряжении «Фламенго», — приводит слова Бото «Спорт-Экспресс».
Бразилец уже был в аэропорту, чтобы сегодня прилететь на сборы ЦСКА в Турцию, но агенты игрока в последний момент перед вылетом решили изменить условия. ЦСКА это не понравилось, и клуб вышел из сделки по трансферу хавбека за 8 млн евро — сообщает журналист «Чемпионата» Андрей Панков.
В прошлом сезоне Лорран в составе «Фламенго» принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу. Футболист является воспитанником «Фламенго». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в €12 млн.
Напомним, ЦСКА ушел на зимнюю паузу в РПЛ, занимая шестое место в турнирной таблице. Команда Марко Николича уступает лидирующим «Краснодару» и «Зениту» 8 баллов.