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«Зенит» показал реакцию Луиса Энрике на снег в Санкт-Петербурге

Пресс-служба «Зенита» опубликовала фотографию бразильского нападающего Луиса Энрике из Санкт-Петербурга, который впервые увидел снег.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail

«А вы помните свой первый раз?» — говорится в подписи к фотографии.

«Зенит» объявил о переходе Луиса Энрике 20 января. По информации Transfermakt, сумма трансфера составила 33 млн евро. Ранее Энрике выступал за «Ботафого», с которым выиграл чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес. Всего он провел за клуб из Рио-де-Жанейро 55 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал шесть голевых передач.

В сентябре 2024 года Луис Энрике дебютировал за сборную Бразилии, за которую провел шесть матчей и отметился двумя забитыми мячами.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» по дополнительным показателям. 2 марта сине-бело-голубые дома сыграют с ЦСКА.

Зенит
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