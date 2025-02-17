«Зенит» показал реакцию Луиса Энрике на снег в Санкт-Петербурге

«А вы помните свой первый раз?» — говорится в подписи к фотографии.
«Зенит» объявил о переходе Луиса Энрике 20 января. По информации Transfermakt, сумма трансфера составила 33 млн евро. Ранее Энрике выступал за «Ботафого», с которым выиграл чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес. Всего он провел за клуб из Рио-де-Жанейро 55 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал шесть голевых передач.
В сентябре 2024 года Луис Энрике дебютировал за сборную Бразилии, за которую провел шесть матчей и отметился двумя забитыми мячами.
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» по дополнительным показателям. 2 марта сине-бело-голубые дома сыграют с ЦСКА.