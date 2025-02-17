Бразилец Алеррандро прибыл в расположение ЦСКА на сборы в Турции

Ожидается, что в ближайшее время 25-летний бразилец подпишет с российским клубом четырехлетний контракт. Сумма трансфера составит пять миллионов евро. Ранее сообщалось, что Алеррандро будет зарабатывать в России около одного миллиона евро в год.
Алеррандро является воспитанником «Атлетико Минейро». Зимой 2020 года он перешел в «Ред Булл Брагантино» за три миллиона евро. Прошлый сезон Алеррандро провел в аренде в «Витории» из Сальвадора, за которую провел 52 матча и забил 21 мяч.
В 2017 году Алеррандро в составе сборной Бразилии стал чемпионом Южной Америки среди игроков до 17 лет.
ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» на восемь очков. 2 марта армейцы в Санкт-Петербурге сыграют с «Зенитом».