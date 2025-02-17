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Бразилец Алеррандро прибыл в расположение ЦСКА на сборы в Турции

Нападающий «Ред Булл Брагантино» Алеррандро уже находится в Турции, где ЦСКА проводит тренировочные сборы. Об этом сообщил журналист Вене Касагранде.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Wagner Meier/Getty Images

Ожидается, что в ближайшее время 25-летний бразилец подпишет с российским клубом четырехлетний контракт. Сумма трансфера составит пять миллионов евро. Ранее сообщалось, что Алеррандро будет зарабатывать в России около одного миллиона евро в год.

Алеррандро является воспитанником «Атлетико Минейро». Зимой 2020 года он перешел в «Ред Булл Брагантино» за три миллиона евро. Прошлый сезон Алеррандро провел в аренде в «Витории» из Сальвадора, за которую провел 52 матча и забил 21 мяч.

В 2017 году Алеррандро в составе сборной Бразилии стал чемпионом Южной Америки среди игроков до 17 лет.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» на восемь очков. 2 марта армейцы в Санкт-Петербурге сыграют с «Зенитом».

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