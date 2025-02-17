Бразилец Алеррандро прибыл в расположение ЦСКА на сборы в Турции

Ожидается, что в ближайшее время 25-летний бразилец подпишет с российским клубом четырехлетний контракт. Сумма трансфера составит пять миллионов евро. Ранее сообщалось, что Алеррандро будет зарабатывать в России около одного миллиона евро в год.