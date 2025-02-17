Игрок ЦСКА объяснил, как набрал 176 штрафов ПДД за год

Полузащитник московского ЦСКА Рифат Жемалетдинов попал в рейтинг нарушителей правил дорожного движения по итогам 2024 года среди спортсменов.
«Нарушаю чаще всего скоростной режим. Но все оплачиваю сразу с 50%-й скидкой, чтобы дешевле было, ха-ха. Но хочу подчеркнуть, что не горжусь этим, на дороге аварийных ситуаций не создаю. У меня все штрафы за скорость, хочу побыстрее ездить. Хотя правил стало слишком много, даже кофе запретили пить. Душат немного», — заявил Жемалетдинов в интервью «Чемпионату».
«Вообще я машины люблю. В “Локо” у меня была самая быстрая тачка. Мне нравится скорость», — добавил полузащитник.
В составе ЦСКА в нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги полузащитник провел 13 матчей, в которых забил один мяч. Жемалетдинов покинул «Локомотив» после завершения сезона-2023/24. Он провел в составе «железнодорожников» практически всю карьеру, только с 2016 по 2018 год он защищал цвета казанского «Рубина».
По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги ЦСКА набрал 31 очко и занимает 6-е место в турнирной таблице. Армейцы отстают от лидирующего «Краснодара» на 8 баллов. 1 марта в первом туре после зимней паузы подопечные Марко Николича на выезде сыграют с «Зенитом».