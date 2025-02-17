Игрок ЦСКА объяснил, как набрал 176 штрафов ПДД за год

«Нарушаю чаще всего скоростной режим. Но все оплачиваю сразу с 50%-й скидкой, чтобы дешевле было, ха-ха. Но хочу подчеркнуть, что не горжусь этим, на дороге аварийных ситуаций не создаю. У меня все штрафы за скорость, хочу побыстрее ездить. Хотя правил стало слишком много, даже кофе запретили пить. Душат немного», — заявил Жемалетдинов в интервью «Чемпионату».