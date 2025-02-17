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Футболист ЦСКА назвал главную силу тренера Марко Николича

Рифат Жемалетдинов выделил сильные стороны главного тренера армейцев Марко Николича.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Честность — его главная сила. Если ты сильнее других — ты играешь. Если хуже — он тебе прямо об этом скажет. Марко всем дает шанс. Помню, у меня при нем оставалось полгода до конца контракта с “Локомотивом”. Николич меня вызвал к себе и сказал: “Если сейчас не прибавишь, то больше уже никогда”. Я услышал, прибавил — получилось неплохо», — сказал Жемалетдинов в интервью «Чемпионату».

«Николич вообще не изменился за последние три года. Как будто он вчера ушел из “Локомотива”, а сегодня мы уже в ЦСКА. Николич — хороший тренер и человек. Никогда не ведет подковерных игр, все говорит в лицо», — добавил полузащитник.

Марко Николич был назначен главным тренером московского ЦСКА летом 2024 года. Ранее сербский специалист занимал аналогичную должность в «Локомотиве». Жемалетдинов покинул «железнодорожников» после завершения сезона-2023/24. Он провел в составе «железнодорожников» практически всю карьеру, только с 2016 по 2018 год он защищал цвета казанского «Рубина».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги ЦСКА набрал 31 очко и занимает 6-е место в турнирной таблице. Армейцы отстают от лидирующего «Краснодара» на 8 баллов. 1 марта в первом туре после зимней паузы подопечные Марко Николича на выезде сыграют с «Зенитом».

ЦСКА
Премьер-лига: таблица и календарь