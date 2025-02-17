Футболист ЦСКА назвал главную силу тренера Марко Николича

«Честность — его главная сила. Если ты сильнее других — ты играешь. Если хуже — он тебе прямо об этом скажет. Марко всем дает шанс. Помню, у меня при нем оставалось полгода до конца контракта с “Локомотивом”. Николич меня вызвал к себе и сказал: “Если сейчас не прибавишь, то больше уже никогда”. Я услышал, прибавил — получилось неплохо», — сказал Жемалетдинов в интервью «Чемпионату».