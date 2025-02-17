Футболист ЦСКА оценил скандальные слова Кокорина об уровне РПЛ

В составе ЦСКА в нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги полузащитник провел 13 матчей, в которых забил один мяч. Жемалетдинов покинул «Локомотив» после завершения сезона-2023/24. Он провел в составе «железнодорожников» практически всю карьеру, только с 2016 по 2018 год он защищал цвета казанского «Рубина».