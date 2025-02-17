Футболист ЦСКА оценил скандальные слова Кокорина об уровне РПЛ

Александр Кокорин недавно резко высказался об уровне Российской премьер-лиги. По словам Кокорина, ныне выступающего за «Арис» на Кипре, РПЛ «была говном» уже в 2019 году, когда он вышел из тюрьмы. Своим мнением об уровне чемпионата России поделился полузащитник ЦСКА Рифат Жемалетдинов.
«Когда было больше звезд, уровень, конечно, был выше. Сейчас упал. Но скорости выросли, все научились играть друг с другом. С каждым годом тяжелее, все стали жестче», — цитирует Жемалетдинова «Чемпионат».
В составе ЦСКА в нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги полузащитник провел 13 матчей, в которых забил один мяч. Жемалетдинов покинул «Локомотив» после завершения сезона-2023/24. Он провел в составе «железнодорожников» практически всю карьеру, только с 2016 по 2018 год он защищал цвета казанского «Рубина».
По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги ЦСКА набрал 31 очко и занимает 6-е место в турнирной таблице. Армейцы отстают от лидирующего «Краснодара» на 8 баллов. 1 марта в первом туре после зимней паузы подопечные Марко Николича на выезде сыграют с «Зенитом».