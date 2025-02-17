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Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Астаной»: видео

17 февраля в Дубае состоялся товарищеский матч между «Краснодаром» и казахстанской «Астаной». Встреча завершилась минимальной победой российской команды (1:0).

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

Единственный гол на 29-й минуте забил полузащитник «быков» Эдуард Сперцян, реализовавший пенальти. На 84-й минуте вратарь краснодарцев Станислав Агкацев отразил удар соперника с 11-метровой отметки.

Следующий контрольный матч «Краснодар» проведет также в Дубае — против московского «Динамо». Игра состоится 21 февраля и начнется в 16 часов по московскому времени.

В прошлом сезоне «Краснодар» занял второе место в РПЛ, уступив одно очко «Зениту». В нынешнем сезоне «быки» лидируют в турнирной таблице, опережая «Зенит» по дополнительным показателям. 1 марта «Краснодар» дома сыграет с «Крыльями Советов».

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