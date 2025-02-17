«Зенит» предлагает игроку «Фламенго» Жерсону ₽50 млн в месяц

Ранее «Фламенго» отклонил предложение петербуржцев по трансферу центрального полузащитника в размере 18 миллионов евро, после чего выступил с заявлением, что не намерен отпускать лидеров команды в текущее трансферное окно. Как утверждает Нето, «Зенит» до закрытия зимнего трансферного окна 20 февраля сделает еще одно предложение «Фламенго». Transfermarkt оценивает стоимость Жерсона в 20 миллионов евро.