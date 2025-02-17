Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Зенит» предлагает игроку «Фламенго» Жерсону ₽50 млн в месяц

Петербургский «Зенит» готов платить 500 тысяч евро в месяц бразильскому полузащитнику «Фламенго» Жерсону Сантосу да Силве.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Ruano Carneiro/Getty Images

Как сообщает в соцсетях инсайдер Жулио Мигель Нето, действующие чемпионы России предлагают 27-летнему хавбеку соглашение на пять лет. Отмечается, что в договоре предусмотрены бонусы для Жерсона за индивидуальные действия, которые могут составить 2 миллиона евро за сезон.

Ранее «Фламенго» отклонил предложение петербуржцев по трансферу центрального полузащитника в размере 18 миллионов евро, после чего выступил с заявлением, что не намерен отпускать лидеров команды в текущее трансферное окно. Как утверждает Нето, «Зенит» до закрытия зимнего трансферного окна 20 февраля сделает еще одно предложение «Фламенго». Transfermarkt оценивает стоимость Жерсона в 20 миллионов евро.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Краснодара» по дополнительным показателям. 2 марта в первом после зимней паузы туре РПЛ сине-бело-голубые дома сыграют с ЦСКА.

Зенит
Премьер-лига: таблица и календарь