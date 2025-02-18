«Цифры пугают». Толстиков — о трансфере «Зенита» за 35 млн евро

«Я уверен, что наш футбол придёт к самоокупаемости. Уже поднялась стоимость телевизионных прав, спонсоры выплачивают совершенно другие деньги. Сегодня даже условный “Оренбург” уже получает плюс-минус 10 млн евро от телевизионного, беттинговых контрактов. Значит, у них и бюджет уже 12−15 млн. Если при этом ты умеешь продавать футболистов и воспитывать вместо них новых, тогда ты будешь жить на самоокупаемости. Просто всё должно быть гармонично. Ты не можешь продать всех своих лидеров и остаться с одной молодежью — ты вылетишь. Соответственно, подготовка к продаже и интеграция молодых в состав должна готовиться планово, из года в год. Это целая профессиональная работа.



Сейчас очень тяжело конкурировать с “Зенитом”. Хотя он задорого берет футболистов и задорого продает. У “Зенита” лучший мерчандайзинг и самая высокая посещаемость в России. Но все равно их трансферные цифры пугают. Покупка одного футболиста за 35 млн — это бюджет трех команд Премьер-Лиги, условно Воронежа, “Оренбурга” и “Химок”. Но мы понимаем, что “Зенит” может летом или через год продать того же Энрике за 50 млн. В топ-клуб Европы или в арабские страны. Они уже показали, что умеют это делать. Каждый клуб должен знать свой уровень и жить в рамках этого уровня», — сказал Толстиков.