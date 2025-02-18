Турецкие клубы проявляют интерес к Георгию Джикии



Про «Химки» сейчас сложно сказать, потому что никто до конца, даже внутри коллектива, не понимает, во что все это в итоге выльется. Поэтому мы будем прорабатывать все варианты. Там были и зарубежные клубы, гипотетически Турция была. Но опять же, нет смысла комментировать, потому что ничего серьезного не было — какие-то звонки, даже лично не встречались, не садились и не уделяли этому времени", — рассказал агент РИА Новости.