Турецкие клубы проявляют интерес к Георгию Джикии

Георгий Джикия перешел в «Химки» в сентябре 2024 года на правах свободного агента и подписал контракт с подмосковным клубом по схеме «1+1».
«Интересных вариантов, чтобы дошло до переговоров, не было. Сами контакты были, но до серьезного разговора дело не дошло. Поэтому думаю, Георгий закончит чемпионат в “Химках”, а параллельно будем заниматься другими вариантами. Главное, чтобы он сейчас набрал форму и хорошо выглядел.
Про «Химки» сейчас сложно сказать, потому что никто до конца, даже внутри коллектива, не понимает, во что все это в итоге выльется. Поэтому мы будем прорабатывать все варианты. Там были и зарубежные клубы, гипотетически Турция была. Но опять же, нет смысла комментировать, потому что ничего серьезного не было — какие-то звонки, даже лично не встречались, не садились и не уделяли этому времени", — рассказал агент РИА Новости.
СМИ сообщали о задержках в выплате зарплаты в «Химках». В декабре 2024 года инвестор клуба Туфан Садыгов был задержан, в его компаниях прошли обыски. Ему были предъявлены обвинения о мошенничестве в особо крупном размере. 23 января предпринимателя освободили под залог. Журналист Иван Карпов сообщал, что текущий долг «Химок» составляет около миллиарда рублей.
В текущем сезоне Георгий Джикия провел за «Химки» 8 матчей, в которых не отметился результативными действиями. «Химки» набрали 16 очков в 18 матчах и занимают 13‑е место в турнирной таблице РПЛ. 2 марта в первом туре после зимней паузы «Химки» дома сыграют с воронежским «Факелом».
Георгий Джикия выступал за «Спартак» с 2017-го по 2024 год. В общей сложности защитник провел за клуб 215 матчей, в которых забил пять голов и сделал 11 результативных передач. Вместе с красно-белыми он стал чемпионом России, а также завоевал серебряные и дважды — бронзовые медали турнира. В составе «Спартака» Джикия выиграл Кубок и Суперкубок России. На счету Джикии также 44 матча за сборную России, в которых он забил два мяча. Шесть матчей за национальную команду защитник провел с капитанской повязкой.
Летом 2024 года Джикия мог перейти в клуб турецкой Суперлиги «Эюпспор».