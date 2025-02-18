Генич объяснил, почему «Зенит» — фаворит чемпионской гонки в РПЛ

«Сделала ли победа в Зимнем Кубке РПЛ “Зенит” фаворитом чемпионской гонки? “Зенит” был и остается фаворитом, кто бы что ни делал, какие бы трансферы “Спартак” не совершал, как бы не был стабилен и хорош в целом “Краснодар”. Есть “Зенит” и все остальные.



Если отталкиваться от “Зенита”, от увиденного, от их потенциала и их скамейки, ну, конечно, они фавориты. И то, что они сами эту интригу сейчас, я не знаю там искусственно или не искусственно, но поддерживают вот этими неудачами с “Крыльями” и “Акроном” в концовке, ну это только нам на радость, что пока ещё интрига не умерла, а так можно было с плюс шесть уйти спокойно», — сказал Генич.